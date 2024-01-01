1 ZMW'den Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile ZMW → TTD çevirin

1 zmw
0,26 ttd

1,000ZK ZMW = 0,2607TT$ TTD

20:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → TTD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → TTDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,27700,2800
Düşük0,25620,2475
Ortalama0,26400,2613
Değişim-5.87%5.21%
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1 ZMW → TTD istatistikleri

ZMW → TTD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2770, en düşük 0,2562 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2640 oldu. ZMW → TTD kurundaki değişiklik -5.87 değerindeydi.

ZMW → TTD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2800, en düşük 0,2475 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2613 oldu. ZMW → TTD kurundaki değişiklik 5.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

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ZMW'den Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Çevrim kurları ZMW / Trinidad ve Tobago Doları
1 ZMW0,26074 TTD
5 ZMW1,30370 TTD
10 ZMW2,60740 TTD
20 ZMW5,21480 TTD
50 ZMW13,03700 TTD
100 ZMW26,07400 TTD
250 ZMW65,18500 TTD
500 ZMW130,37000 TTD
1000 ZMW260,74000 TTD
2000 ZMW521,48000 TTD
5000 ZMW1.303,70000 TTD
10000 ZMW2.607,40000 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / ZMW
1 TTD3,83524 ZMW
5 TTD19,17620 ZMW
10 TTD38,35240 ZMW
20 TTD76,70480 ZMW
50 TTD191,76200 ZMW
100 TTD383,52400 ZMW
250 TTD958,81000 ZMW
500 TTD1.917,62000 ZMW
1000 TTD3.835,24000 ZMW
2000 TTD7.670,48000 ZMW
5000 TTD19.176,20000 ZMW
10000 TTD38.352,40000 ZMW