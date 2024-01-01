ZMW'den Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile ZMW → RWF çevirin

1.000 zmw
50.745 rwf

1,000ZK ZMW = 50,74R₣ RWF

19:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → RWF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → RWFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek53,829954,2274
Düşük49,716947,2992
Ortalama51,286750,4554
Değişim-5.73%6.15%
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1 ZMW → RWF istatistikleri

ZMW → RWF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 53,8299, en düşük 49,7169 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 51,2867 oldu. ZMW → RWF kurundaki değişiklik -5.73 değerindeydi.

ZMW → RWF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 54,2274, en düşük 47,2992 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 50,4554 oldu. ZMW → RWF kurundaki değişiklik 6.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

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ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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