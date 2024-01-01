1 ZMW'den Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile ZMW → PHP çevirin

1 zmw
2,23 php

1,000ZK ZMW = 2,233₱ PHP

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → PHP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,40052,4273
Düşük2,20682,0964
Ortalama2,27992,2531
Değişim-6.99%5.69%
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1 ZMW → PHP istatistikleri

ZMW → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,4005, en düşük 2,2068 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,2799 oldu. ZMW → PHP kurundaki değişiklik -6.99 değerindeydi.

ZMW → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,4273, en düşük 2,0964 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,2531 oldu. ZMW → PHP kurundaki değişiklik 5.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Filipinler Pesosu
1 ZMW2,23261 PHP
5 ZMW11,16305 PHP
10 ZMW22,32610 PHP
20 ZMW44,65220 PHP
50 ZMW111,63050 PHP
100 ZMW223,26100 PHP
250 ZMW558,15250 PHP
500 ZMW1.116,30500 PHP
1000 ZMW2.232,61000 PHP
2000 ZMW4.465,22000 PHP
5000 ZMW11.163,05000 PHP
10000 ZMW22.326,10000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / ZMW
1 PHP0,44791 ZMW
5 PHP2,23953 ZMW
10 PHP4,47906 ZMW
20 PHP8,95812 ZMW
50 PHP22,39530 ZMW
100 PHP44,79060 ZMW
250 PHP111,97650 ZMW
500 PHP223,95300 ZMW
1000 PHP447,90600 ZMW
2000 PHP895,81200 ZMW
5000 PHP2.239,53000 ZMW
10000 PHP4.479,06000 ZMW