5.000 Filipinler pesosundan ZMW'ye

Reel döviz kuru ile PHP → ZMW çevirin

1,000₱ PHP = 0,4697ZK ZMW

08:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → ZMW çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ZMW
1 PHP → ZMWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,46970,4747
Düşük0,45490,4549
Ortalama0,46190,4656
Değişim1.26%2.89%
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1 PHP → ZMW istatistikleri

PHP → ZMW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4697, en düşük 0,4549 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4619 oldu. PHP → ZMW kurundaki değişiklik 1.26 değerindeydi.

PHP → ZMW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4747, en düşük 0,4549 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4656 oldu. PHP → ZMW kurundaki değişiklik 2.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - ZMW tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9481,5490,7931.397,52154,8657,243
1 CAD0,70910,6721,0990,562991,044109,8225,136
1 EUR1,0551,48711,6340,8361.473,75163,3057,638
1 AUD0,6450,910,61210,512902,02999,9584,675

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / ZMW
1 PHP0,46972 ZMW
5 PHP2,34859 ZMW
10 PHP4,69717 ZMW
20 PHP9,39434 ZMW
50 PHP23,48585 ZMW
100 PHP46,97170 ZMW
250 PHP117,42925 ZMW
500 PHP234,85850 ZMW
1000 PHP469,71700 ZMW
2000 PHP939,43400 ZMW
5000 PHP2.348,58500 ZMW
10000 PHP4.697,17000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Filipinler Pesosu
1 ZMW2,12894 PHP
5 ZMW10,64470 PHP
10 ZMW21,28940 PHP
20 ZMW42,57880 PHP
50 ZMW106,44700 PHP
100 ZMW212,89400 PHP
250 ZMW532,23500 PHP
500 ZMW1.064,47000 PHP
1000 ZMW2.128,94000 PHP
2000 ZMW4.257,88000 PHP
5000 ZMW10.644,70000 PHP
10000 ZMW21.289,40000 PHP