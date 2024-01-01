1 ZMW'den Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile ZMW → PEN çevirin

1 zmw
0,14 pen

1,000ZK ZMW = 0,1445S/. PEN

20:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → PEN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,15590,1593
Düşük0,14140,1351
Ortalama0,14650,1452
Değişim-7.31%4.84%
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1 ZMW → PEN istatistikleri

ZMW → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1559, en düşük 0,1414 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1465 oldu. ZMW → PEN kurundaki değişiklik -7.31 değerindeydi.

ZMW → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1593, en düşük 0,1351 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1452 oldu. ZMW → PEN kurundaki değişiklik 4.84 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

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ZMW'den Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Peru Nuevo Solü
1 ZMW0,14445 PEN
5 ZMW0,72227 PEN
10 ZMW1,44454 PEN
20 ZMW2,88908 PEN
50 ZMW7,22270 PEN
100 ZMW14,44540 PEN
250 ZMW36,11350 PEN
500 ZMW72,22700 PEN
1000 ZMW144,45400 PEN
2000 ZMW288,90800 PEN
5000 ZMW722,27000 PEN
10000 ZMW1.444,54000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / ZMW
1 PEN6,92261 ZMW
5 PEN34,61305 ZMW
10 PEN69,22610 ZMW
20 PEN138,45220 ZMW
50 PEN346,13050 ZMW
100 PEN692,26100 ZMW
250 PEN1.730,65250 ZMW
500 PEN3.461,30500 ZMW
1000 PEN6.922,61000 ZMW
2000 PEN13.845,22000 ZMW
5000 PEN34.613,05000 ZMW
10000 PEN69.226,10000 ZMW