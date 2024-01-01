ZMW'den Gana sedisine

Reel döviz kuru ile ZMW → GHS çevirin

1.000 zmw
577,04 ghs

1,000ZK ZMW = 0,5770GH¢ GHS

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → GHS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,60100,6033
Düşük0,55860,4938
Ortalama0,57590,5524
Değişim-3.99%16.64%
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1 ZMW → GHS istatistikleri

ZMW → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6010, en düşük 0,5586 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5759 oldu. ZMW → GHS kurundaki değişiklik -3.99 değerindeydi.

ZMW → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6033, en düşük 0,4938 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5524 oldu. ZMW → GHS kurundaki değişiklik 16.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Gana Sedisi
1 ZMW0,57704 GHS
5 ZMW2,88519 GHS
10 ZMW5,77037 GHS
20 ZMW11,54074 GHS
50 ZMW28,85185 GHS
100 ZMW57,70370 GHS
250 ZMW144,25925 GHS
500 ZMW288,51850 GHS
1000 ZMW577,03700 GHS
2000 ZMW1.154,07400 GHS
5000 ZMW2.885,18500 GHS
10000 ZMW5.770,37000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / ZMW
1 GHS1,73299 ZMW
5 GHS8,66495 ZMW
10 GHS17,32990 ZMW
20 GHS34,65980 ZMW
50 GHS86,64950 ZMW
100 GHS173,29900 ZMW
250 GHS433,24750 ZMW
500 GHS866,49500 ZMW
1000 GHS1.732,99000 ZMW
2000 GHS3.465,98000 ZMW
5000 GHS8.664,95000 ZMW
10000 GHS17.329,90000 ZMW