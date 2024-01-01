2.000 Güney Afrika randından CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile ZAR → XAF çevirin

2.000 zar
65.758 xaf

1,000R ZAR = 32,88FCFA XAF

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → XAF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → XAFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek33,537934,1376
Düşük32,831831,7579
Ortalama33,168933,0912
Değişim-1.02%-0.01%
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1 ZAR → XAF istatistikleri

ZAR → XAF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 33,5379, en düşük 32,8318 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 33,1689 oldu. ZAR → XAF kurundaki değişiklik -1.02 değerindeydi.

ZAR → XAF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 34,1376, en düşük 31,7579 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 33,0912 oldu. ZAR → XAF kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / CFA Frangı BCEAO
1 ZAR32,87900 XAF
5 ZAR164,39500 XAF
10 ZAR328,79000 XAF
20 ZAR657,58000 XAF
50 ZAR1.643,95000 XAF
100 ZAR3.287,90000 XAF
250 ZAR8.219,75000 XAF
500 ZAR16.439,50000 XAF
1000 ZAR32.879,00000 XAF
2000 ZAR65.758,00000 XAF
5000 ZAR164.395,00000 XAF
10000 ZAR328.790,00000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Güney Afrika Randı
1 XAF0,03041 ZAR
5 XAF0,15207 ZAR
10 XAF0,30415 ZAR
20 XAF0,60829 ZAR
50 XAF1,52073 ZAR
100 XAF3,04146 ZAR
250 XAF7,60365 ZAR
500 XAF15,20730 ZAR
1000 XAF30,41460 ZAR
2000 XAF60,82920 ZAR
5000 XAF152,07300 ZAR
10000 XAF304,14600 ZAR