20 Güney Afrika randından Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile ZAR → UZS çevirin

20 zar
13.770,30 uzs

1,000R ZAR = 688,5so'm UZS

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ZAR → UZS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 ZAR → UZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek703,8880704,4000
Düşük682,6380667,9740
Ortalama692,1430689,1115
Değişim-0.13%0.77%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ZAR → UZS istatistikleri

ZAR → UZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 703,8880, en düşük 682,6380 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 692,1430 oldu. ZAR → UZS kurundaki değişiklik -0.13 değerindeydi.

ZAR → UZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 704,4000, en düşük 667,9740 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 689,1115 oldu. ZAR → UZS kurundaki değişiklik 0.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Afrika randından Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Özbekistan Somu
1 ZAR688,51500 UZS
5 ZAR3.442,57500 UZS
10 ZAR6.885,15000 UZS
20 ZAR13.770,30000 UZS
50 ZAR34.425,75000 UZS
100 ZAR68.851,50000 UZS
250 ZAR172.128,75000 UZS
500 ZAR344.257,50000 UZS
1000 ZAR688.515,00000 UZS
2000 ZAR1.377.030,00000 UZS
5000 ZAR3.442.575,00000 UZS
10000 ZAR6.885.150,00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Güney Afrika Randı
1 UZS0,00145 ZAR
5 UZS0,00726 ZAR
10 UZS0,01452 ZAR
20 UZS0,02905 ZAR
50 UZS0,07262 ZAR
100 UZS0,14524 ZAR
250 UZS0,36310 ZAR
500 UZS0,72620 ZAR
1000 UZS1,45240 ZAR
2000 UZS2,90480 ZAR
5000 UZS7,26200 ZAR
10000 UZS14,52400 ZAR