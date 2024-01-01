2.000 Güney Afrika randından Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile ZAR → UYU çevirin

2.000 zar
4.428,14 uyu

1,000R ZAR = 2,214$U UYU

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → UYU çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → UYUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,23332,2333
Düşük2,18162,0531
Ortalama2,20732,1490
Değişim1.09%7.84%
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1 ZAR → UYU istatistikleri

ZAR → UYU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,2333, en düşük 2,1816 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,2073 oldu. ZAR → UYU kurundaki değişiklik 1.09 değerindeydi.

ZAR → UYU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,2333, en düşük 2,0531 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,1490 oldu. ZAR → UYU kurundaki değişiklik 7.84 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Uruguay Pesosu
1 ZAR2,21407 UYU
5 ZAR11,07035 UYU
10 ZAR22,14070 UYU
20 ZAR44,28140 UYU
50 ZAR110,70350 UYU
100 ZAR221,40700 UYU
250 ZAR553,51750 UYU
500 ZAR1.107,03500 UYU
1000 ZAR2.214,07000 UYU
2000 ZAR4.428,14000 UYU
5000 ZAR11.070,35000 UYU
10000 ZAR22.140,70000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Güney Afrika Randı
1 UYU0,45166 ZAR
5 UYU2,25828 ZAR
10 UYU4,51656 ZAR
20 UYU9,03312 ZAR
50 UYU22,58280 ZAR
100 UYU45,16560 ZAR
250 UYU112,91400 ZAR
500 UYU225,82800 ZAR
1000 UYU451,65600 ZAR
2000 UYU903,31200 ZAR
5000 UYU2.258,28000 ZAR
10000 UYU4.516,56000 ZAR