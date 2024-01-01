1 Güney Afrika randından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile ZAR → QAR çevirin

1 zar
0,20 qar

1,000R ZAR = 0,1994QR QAR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → QAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20310,2032
Düşük0,19780,1923
Ortalama0,20030,1989
Değişim-0.09%1.43%
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1 ZAR → QAR istatistikleri

ZAR → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2031, en düşük 0,1978 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2003 oldu. ZAR → QAR kurundaki değişiklik -0.09 değerindeydi.

ZAR → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2032, en düşük 0,1923 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1989 oldu. ZAR → QAR kurundaki değişiklik 1.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Katar Riyali
1 ZAR0,19943 QAR
5 ZAR0,99717 QAR
10 ZAR1,99433 QAR
20 ZAR3,98866 QAR
50 ZAR9,97165 QAR
100 ZAR19,94330 QAR
250 ZAR49,85825 QAR
500 ZAR99,71650 QAR
1000 ZAR199,43300 QAR
2000 ZAR398,86600 QAR
5000 ZAR997,16500 QAR
10000 ZAR1.994,33000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Güney Afrika Randı
1 QAR5,01420 ZAR
5 QAR25,07100 ZAR
10 QAR50,14200 ZAR
20 QAR100,28400 ZAR
50 QAR250,71000 ZAR
100 QAR501,42000 ZAR
250 QAR1.253,55000 ZAR
500 QAR2.507,10000 ZAR
1000 QAR5.014,20000 ZAR
2000 QAR10.028,40000 ZAR
5000 QAR25.071,00000 ZAR
10000 QAR50.142,00000 ZAR