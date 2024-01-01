250 Katar riyalinden Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile QAR → ZAR çevirin

1,000QR QAR = 4,922R ZAR

21:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → ZAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ZAR
1 QAR → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,01435,0143
Düşük4,74774,6914
Ortalama4,86364,8414
Değişim2.00%0.83%
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1 QAR → ZAR istatistikleri

QAR → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,0143, en düşük 4,7477 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,8636 oldu. QAR → ZAR kurundaki değişiklik 2.00 değerindeydi.

QAR → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,0143, en düşük 4,6914 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,8414 oldu. QAR → ZAR kurundaki değişiklik 0.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - ZAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4141,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,221198,2880,5630,6731.227,241,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Güney Afrika Randı
1 QAR4,92173 ZAR
5 QAR24,60865 ZAR
10 QAR49,21730 ZAR
20 QAR98,43460 ZAR
50 QAR246,08650 ZAR
100 QAR492,17300 ZAR
250 QAR1.230,43250 ZAR
500 QAR2.460,86500 ZAR
1000 QAR4.921,73000 ZAR
2000 QAR9.843,46000 ZAR
5000 QAR24.608,65000 ZAR
10000 QAR49.217,30000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Katar Riyali
1 ZAR0,20318 QAR
5 ZAR1,01590 QAR
10 ZAR2,03180 QAR
20 ZAR4,06360 QAR
50 ZAR10,15900 QAR
100 ZAR20,31800 QAR
250 ZAR50,79500 QAR
500 ZAR101,59000 QAR
1000 ZAR203,18000 QAR
2000 ZAR406,36000 QAR
5000 ZAR1.015,90000 QAR
10000 ZAR2.031,80000 QAR