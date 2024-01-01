1 Güney Afrika randından Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile ZAR → MYR çevirin

1 zar
0,25 myr

1,000R ZAR = 0,2457RM MYR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → MYR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,26010,2626
Düşük0,24570,2457
Ortalama0,25620,2561
Değişim-4.72%-3.92%
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1 ZAR → MYR istatistikleri

ZAR → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2601, en düşük 0,2457 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2562 oldu. ZAR → MYR kurundaki değişiklik -4.72 değerindeydi.

ZAR → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2626, en düşük 0,2457 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2561 oldu. ZAR → MYR kurundaki değişiklik -3.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Malezya Ringiti
1 ZAR0,24566 MYR
5 ZAR1,22831 MYR
10 ZAR2,45662 MYR
20 ZAR4,91324 MYR
50 ZAR12,28310 MYR
100 ZAR24,56620 MYR
250 ZAR61,41550 MYR
500 ZAR122,83100 MYR
1000 ZAR245,66200 MYR
2000 ZAR491,32400 MYR
5000 ZAR1.228,31000 MYR
10000 ZAR2.456,62000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Güney Afrika Randı
1 MYR4,07064 ZAR
5 MYR20,35320 ZAR
10 MYR40,70640 ZAR
20 MYR81,41280 ZAR
50 MYR203,53200 ZAR
100 MYR407,06400 ZAR
250 MYR1.017,66000 ZAR
500 MYR2.035,32000 ZAR
1000 MYR4.070,64000 ZAR
2000 MYR8.141,28000 ZAR
5000 MYR20.353,20000 ZAR
10000 MYR40.706,40000 ZAR