2.000 Güney Afrika randından Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile ZAR → MKD çevirin

2.000 zar
6.229,46 mkd

1,000R ZAR = 3,115ден MKD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → MKD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → MKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,14483,2140
Düşük3,07822,9838
Ortalama3,11353,1075
Değişim-0.17%0.88%
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1 ZAR → MKD istatistikleri

ZAR → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,1448, en düşük 3,0782 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,1135 oldu. ZAR → MKD kurundaki değişiklik -0.17 değerindeydi.

ZAR → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,2140, en düşük 2,9838 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,1075 oldu. ZAR → MKD kurundaki değişiklik 0.88 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Makedonya Dinarı
1 ZAR3,11473 MKD
5 ZAR15,57365 MKD
10 ZAR31,14730 MKD
20 ZAR62,29460 MKD
50 ZAR155,73650 MKD
100 ZAR311,47300 MKD
250 ZAR778,68250 MKD
500 ZAR1.557,36500 MKD
1000 ZAR3.114,73000 MKD
2000 ZAR6.229,46000 MKD
5000 ZAR15.573,65000 MKD
10000 ZAR31.147,30000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Güney Afrika Randı
1 MKD0,32106 ZAR
5 MKD1,60527 ZAR
10 MKD3,21055 ZAR
20 MKD6,42110 ZAR
50 MKD16,05275 ZAR
100 MKD32,10550 ZAR
250 MKD80,26375 ZAR
500 MKD160,52750 ZAR
1000 MKD321,05500 ZAR
2000 MKD642,11000 ZAR
5000 MKD1.605,27500 ZAR
10000 MKD3.210,55000 ZAR