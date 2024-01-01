5 Makedonya dinarından Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile MKD → ZAR çevirin

5 mkd
1,60 zar

1,000ден MKD = 0,3209R ZAR

21:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → ZAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,32490,3351
Düşük0,31800,3111
Ortalama0,32140,3219
Değişim-1.05%-0.70%
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1 MKD → ZAR istatistikleri

MKD → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3249, en düşük 0,3180 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3214 oldu. MKD → ZAR kurundaki değişiklik -1.05 değerindeydi.

MKD → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3351, en düşük 0,3111 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3219 oldu. MKD → ZAR kurundaki değişiklik -0.70 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2791,3870,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17710,6681,2130,9641,1090,566
1 EUR1,07919,7261,49711,8151,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Güney Afrika Randı
1 MKD0,32094 ZAR
5 MKD1,60472 ZAR
10 MKD3,20943 ZAR
20 MKD6,41886 ZAR
50 MKD16,04715 ZAR
100 MKD32,09430 ZAR
250 MKD80,23575 ZAR
500 MKD160,47150 ZAR
1000 MKD320,94300 ZAR
2000 MKD641,88600 ZAR
5000 MKD1.604,71500 ZAR
10000 MKD3.209,43000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Makedonya Dinarı
1 ZAR3,11582 MKD
5 ZAR15,57910 MKD
10 ZAR31,15820 MKD
20 ZAR62,31640 MKD
50 ZAR155,79100 MKD
100 ZAR311,58200 MKD
250 ZAR778,95500 MKD
500 ZAR1.557,91000 MKD
1000 ZAR3.115,82000 MKD
2000 ZAR6.231,64000 MKD
5000 ZAR15.579,10000 MKD
10000 ZAR31.158,20000 MKD