50 Güney Afrika randından Madagaskar ariarisine
Reel döviz kuru ile ZAR → MGA çevirin
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|1 ZAR → MGA
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|249,1190
|250,1260
|Düşük
|244,2450
|234,4520
|Ortalama
|246,8989
|243,5679
|Değişim
|1.66%
|4.15%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 ZAR → MGA istatistikleri
ZAR → MGA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 249,1190, en düşük 244,2450 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 246,8989 oldu. ZAR → MGA kurundaki değişiklik 1.66 değerindeydi.
ZAR → MGA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 250,1260, en düşük 234,4520 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 243,5679 oldu. ZAR → MGA kurundaki değişiklik 4.15 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Güney Afrika randından Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Madagaskar Ariarisi
|1 ZAR
|248,29200 MGA
|5 ZAR
|1.241,46000 MGA
|10 ZAR
|2.482,92000 MGA
|20 ZAR
|4.965,84000 MGA
|50 ZAR
|12.414,60000 MGA
|100 ZAR
|24.829,20000 MGA
|250 ZAR
|62.073,00000 MGA
|500 ZAR
|124.146,00000 MGA
|1000 ZAR
|248.292,00000 MGA
|2000 ZAR
|496.584,00000 MGA
|5000 ZAR
|1.241.460,00000 MGA
|10000 ZAR
|2.482.920,00000 MGA