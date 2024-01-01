100 Madagaskar ariarisinden Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile MGA → ZAR çevirin

100 mga
0,40 zar

1,000Ar MGA = 0,004029R ZAR

19:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → ZAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00420,0043
Düşük0,00400,0040
Ortalama0,00410,0041
Değişim-3.28%-3.74%
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1 MGA → ZAR istatistikleri

MGA → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0042, en düşük 0,0040 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0041 oldu. MGA → ZAR kurundaki değişiklik -3.28 değerindeydi.

MGA → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0043, en düşük 0,0040 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0041 oldu. MGA → ZAR kurundaki değişiklik -3.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3880,7851,6831,33718,2851,54
1 EUR1,07911,4970,8471,8151,44219,7231,661
1 CAD0,720,66810,5661,2120,96313,1731,11
1 GBP1,2731,1811,76812,1431,70323,2841,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Güney Afrika Randı
1 MGA0,00403 ZAR
5 MGA0,02015 ZAR
10 MGA0,04029 ZAR
20 MGA0,08058 ZAR
50 MGA0,20146 ZAR
100 MGA0,40292 ZAR
250 MGA1,00731 ZAR
500 MGA2,01462 ZAR
1000 MGA4,02924 ZAR
2000 MGA8,05848 ZAR
5000 MGA20,14620 ZAR
10000 MGA40,29240 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Madagaskar Ariarisi
1 ZAR248,18600 MGA
5 ZAR1.240,93000 MGA
10 ZAR2.481,86000 MGA
20 ZAR4.963,72000 MGA
50 ZAR12.409,30000 MGA
100 ZAR24.818,60000 MGA
250 ZAR62.046,50000 MGA
500 ZAR124.093,00000 MGA
1000 ZAR248.186,00000 MGA
2000 ZAR496.372,00000 MGA
5000 ZAR1.240.930,00000 MGA
10000 ZAR2.481.860,00000 MGA