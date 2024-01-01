10 bin Güney Afrika randından Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile ZAR → MGA çevirin

10.000 zar
2.482.920 mga

1,000R ZAR = 248,3Ar MGA

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → MGA çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → MGASon 30 günSon 90 gün
Yüksek249,1190250,1260
Düşük244,2450234,4520
Ortalama246,8989243,5679
Değişim1.66%4.15%
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1 ZAR → MGA istatistikleri

ZAR → MGA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 249,1190, en düşük 244,2450 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 246,8989 oldu. ZAR → MGA kurundaki değişiklik 1.66 değerindeydi.

ZAR → MGA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 250,1260, en düşük 234,4520 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 243,5679 oldu. ZAR → MGA kurundaki değişiklik 4.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Madagaskar Ariarisi
1 ZAR248,29200 MGA
5 ZAR1.241,46000 MGA
10 ZAR2.482,92000 MGA
20 ZAR4.965,84000 MGA
50 ZAR12.414,60000 MGA
100 ZAR24.829,20000 MGA
250 ZAR62.073,00000 MGA
500 ZAR124.146,00000 MGA
1000 ZAR248.292,00000 MGA
2000 ZAR496.584,00000 MGA
5000 ZAR1.241.460,00000 MGA
10000 ZAR2.482.920,00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Güney Afrika Randı
1 MGA0,00403 ZAR
5 MGA0,02014 ZAR
10 MGA0,04028 ZAR
20 MGA0,08055 ZAR
50 MGA0,20138 ZAR
100 MGA0,40275 ZAR
250 MGA1,00688 ZAR
500 MGA2,01376 ZAR
1000 MGA4,02752 ZAR
2000 MGA8,05504 ZAR
5000 MGA20,13760 ZAR
10000 MGA40,27520 ZAR