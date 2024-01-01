5.000 Güney Afrika randından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile ZAR → JOD çevirin

5.000 zar
193,803 jod

1,000R ZAR = 0,03876JD JOD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → JOD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03950,0395
Düşük0,03850,0374
Ortalama0,03890,0387
Değişim-0.12%1.45%
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1 ZAR → JOD istatistikleri

ZAR → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0395, en düşük 0,0385 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0389 oldu. ZAR → JOD kurundaki değişiklik -0.12 değerindeydi.

ZAR → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0395, en düşük 0,0374 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0387 oldu. ZAR → JOD kurundaki değişiklik 1.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Ürdün Dinarı
1 ZAR0,03876 JOD
5 ZAR0,19380 JOD
10 ZAR0,38761 JOD
20 ZAR0,77521 JOD
50 ZAR1,93803 JOD
100 ZAR3,87606 JOD
250 ZAR9,69015 JOD
500 ZAR19,38030 JOD
1000 ZAR38,76060 JOD
2000 ZAR77,52120 JOD
5000 ZAR193,80300 JOD
10000 ZAR387,60600 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Güney Afrika Randı
1 JOD25,79940 ZAR
5 JOD128,99700 ZAR
10 JOD257,99400 ZAR
20 JOD515,98800 ZAR
50 JOD1.289,97000 ZAR
100 JOD2.579,94000 ZAR
250 JOD6.449,85000 ZAR
500 JOD12.899,70000 ZAR
1000 JOD25.799,40000 ZAR
2000 JOD51.598,80000 ZAR
5000 JOD128.997,00000 ZAR
10000 JOD257.994,00000 ZAR