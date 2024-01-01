5.000 Güney Afrika randından Macar forintine
Reel döviz kuru ile ZAR → HUF çevirin
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|1 ZAR → HUF
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|20,1387
|20,6233
|Düşük
|19,5349
|18,8746
|Ortalama
|19,8478
|19,7541
|Değişim
|0.19%
|2.09%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 ZAR → HUF istatistikleri
ZAR → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 20,1387, en düşük 19,5349 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 19,8478 oldu. ZAR → HUF kurundaki değişiklik 0.19 değerindeydi.
ZAR → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 20,6233, en düşük 18,8746 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 19,7541 oldu. ZAR → HUF kurundaki değişiklik 2.09 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Güney Afrika randından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
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|Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Macar Forinti
|1 ZAR
|19,94500 HUF
|5 ZAR
|99,72500 HUF
|10 ZAR
|199,45000 HUF
|20 ZAR
|398,90000 HUF
|50 ZAR
|997,25000 HUF
|100 ZAR
|1.994,50000 HUF
|250 ZAR
|4.986,25000 HUF
|500 ZAR
|9.972,50000 HUF
|1000 ZAR
|19.945,00000 HUF
|2000 ZAR
|39.890,00000 HUF
|5000 ZAR
|99.725,00000 HUF
|10000 ZAR
|199.450,00000 HUF
|Çevrim kurları Macar Forinti / Güney Afrika Randı
|2000 HUF
|100,27580 ZAR
|5000 HUF
|250,68950 ZAR
|10000 HUF
|501,37900 ZAR
|15000 HUF
|752,06850 ZAR
|20000 HUF
|1.002,75800 ZAR
|30000 HUF
|1.504,13700 ZAR
|40000 HUF
|2.005,51600 ZAR
|50000 HUF
|2.506,89500 ZAR
|60000 HUF
|3.008,27400 ZAR
|100000 HUF
|5.013,79000 ZAR
|150000 HUF
|7.520,68500 ZAR
|200000 HUF
|10.027,58000 ZAR