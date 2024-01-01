100 Güney Afrika randından Macar forintine

Reel döviz kuru ile ZAR → HUF çevirin

100 zar
1.995 huf

1,000R ZAR = 19,95Ft HUF

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ZAR → HUF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 ZAR → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek20,138720,6233
Düşük19,534918,8746
Ortalama19,847819,7541
Değişim0.19%2.09%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ZAR → HUF istatistikleri

ZAR → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 20,1387, en düşük 19,5349 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 19,8478 oldu. ZAR → HUF kurundaki değişiklik 0.19 değerindeydi.

ZAR → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 20,6233, en düşük 18,8746 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 19,7541 oldu. ZAR → HUF kurundaki değişiklik 2.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Afrika randından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Macar Forinti
1 ZAR19,94500 HUF
5 ZAR99,72500 HUF
10 ZAR199,45000 HUF
20 ZAR398,90000 HUF
50 ZAR997,25000 HUF
100 ZAR1.994,50000 HUF
250 ZAR4.986,25000 HUF
500 ZAR9.972,50000 HUF
1000 ZAR19.945,00000 HUF
2000 ZAR39.890,00000 HUF
5000 ZAR99.725,00000 HUF
10000 ZAR199.450,00000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Güney Afrika Randı
2000 HUF100,27580 ZAR
5000 HUF250,68950 ZAR
10000 HUF501,37900 ZAR
15000 HUF752,06850 ZAR
20000 HUF1.002,75800 ZAR
30000 HUF1.504,13700 ZAR
40000 HUF2.005,51600 ZAR
50000 HUF2.506,89500 ZAR
60000 HUF3.008,27400 ZAR
100000 HUF5.013,79000 ZAR
150000 HUF7.520,68500 ZAR
200000 HUF10.027,58000 ZAR