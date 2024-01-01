100 Güney Afrika randından Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile ZAR → CRC çevirin

100 zar
2.863,39 crc

1,000R ZAR = 28,63₡ CRC

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ZAR → CRC çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 ZAR → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek29,387329,3873
Düşük28,575027,3712
Ortalama28,965428,5119
Değişim-0.45%4.61%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ZAR → CRC istatistikleri

ZAR → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 29,3873, en düşük 28,5750 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 28,9654 oldu. ZAR → CRC kurundaki değişiklik -0.45 değerindeydi.

ZAR → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 29,3873, en düşük 27,3712 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 28,5119 oldu. ZAR → CRC kurundaki değişiklik 4.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Afrika randından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Kosta Rika Kolonu
1 ZAR28,63390 CRC
5 ZAR143,16950 CRC
10 ZAR286,33900 CRC
20 ZAR572,67800 CRC
50 ZAR1.431,69500 CRC
100 ZAR2.863,39000 CRC
250 ZAR7.158,47500 CRC
500 ZAR14.316,95000 CRC
1000 ZAR28.633,90000 CRC
2000 ZAR57.267,80000 CRC
5000 ZAR143.169,50000 CRC
10000 ZAR286.339,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Güney Afrika Randı
1 CRC0,03492 ZAR
5 CRC0,17462 ZAR
10 CRC0,34924 ZAR
20 CRC0,69847 ZAR
50 CRC1,74618 ZAR
100 CRC3,49236 ZAR
250 CRC8,73090 ZAR
500 CRC17,46180 ZAR
1000 CRC34,92360 ZAR
2000 CRC69,84720 ZAR
5000 CRC174,61800 ZAR
10000 CRC349,23600 ZAR