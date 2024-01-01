2.000 İsviçre frangından Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile XPF → ZAR çevirin

2.000 xpf
332,86 zar

1,000₣ XPF = 0,1664R ZAR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XPF → ZAR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 XPF → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,16770,1726
Düşük0,16280,1617
Ortalama0,16560,1661
Değişim0.34%0.01%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XPF → ZAR istatistikleri

XPF → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1677, en düşük 0,1628 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1656 oldu. XPF → ZAR kurundaki değişiklik 0.34 değerindeydi.

XPF → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1726, en düşük 0,1617 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1661 oldu. XPF → ZAR kurundaki değişiklik 0.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsviçre frangından Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Güney Afrika Randı
1 XPF0,16643 ZAR
5 XPF0,83214 ZAR
10 XPF1,66428 ZAR
20 XPF3,32856 ZAR
50 XPF8,32140 ZAR
100 XPF16,64280 ZAR
250 XPF41,60700 ZAR
500 XPF83,21400 ZAR
1000 XPF166,42800 ZAR
2000 XPF332,85600 ZAR
5000 XPF832,14000 ZAR
10000 XPF1.664,28000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / CFP Frangı
1 ZAR6,00860 XPF
5 ZAR30,04300 XPF
10 ZAR60,08600 XPF
20 ZAR120,17200 XPF
50 ZAR300,43000 XPF
100 ZAR600,86000 XPF
250 ZAR1.502,15000 XPF
500 ZAR3.004,30000 XPF
1000 ZAR6.008,60000 XPF
2000 ZAR12.017,20000 XPF
5000 ZAR30.043,00000 XPF
10000 ZAR60.086,00000 XPF