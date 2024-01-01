1 İsviçre frangından İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile XPF → SEK çevirin

1 xpf
0,10 sek

1,000₣ XPF = 0,09631kr SEK

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → SEK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → SEKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09860,0986
Düşük0,09440,0942
Ortalama0,09670,0962
Değişim2.01%-0.96%
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1 XPF → SEK istatistikleri

XPF → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0986, en düşük 0,0944 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0967 oldu. XPF → SEK kurundaki değişiklik 2.01 değerindeydi.

XPF → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0986, en düşük 0,0942 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0962 oldu. XPF → SEK kurundaki değişiklik -0.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / İsveç Kronu
1 XPF0,09631 SEK
5 XPF0,48156 SEK
10 XPF0,96313 SEK
20 XPF1,92626 SEK
50 XPF4,81565 SEK
100 XPF9,63129 SEK
250 XPF24,07823 SEK
500 XPF48,15645 SEK
1000 XPF96,31290 SEK
2000 XPF192,62580 SEK
5000 XPF481,56450 SEK
10000 XPF963,12900 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / CFP Frangı
1 SEK10,38280 XPF
5 SEK51,91400 XPF
10 SEK103,82800 XPF
20 SEK207,65600 XPF
50 SEK519,14000 XPF
100 SEK1.038,28000 XPF
250 SEK2.595,70000 XPF
500 SEK5.191,40000 XPF
1000 SEK10.382,80000 XPF
2000 SEK20.765,60000 XPF
5000 SEK51.914,00000 XPF
10000 SEK103.828,00000 XPF