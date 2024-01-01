10 bin İsviçre frangından Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile XPF → GTQ çevirin

10.000 xpf
705,38 gtq

1,000₣ XPF = 0,07054Q GTQ

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → GTQ çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → GTQSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07090,0709
Düşük0,06990,0697
Ortalama0,07050,0703
Değişim0.89%0.89%
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1 XPF → GTQ istatistikleri

XPF → GTQ kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0709, en düşük 0,0699 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0705 oldu. XPF → GTQ kurundaki değişiklik 0.89 değerindeydi.

XPF → GTQ kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0709, en düşük 0,0697 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0703 oldu. XPF → GTQ kurundaki değişiklik 0.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Guatemala Quetzalı
1 XPF0,07054 GTQ
5 XPF0,35269 GTQ
10 XPF0,70538 GTQ
20 XPF1,41075 GTQ
50 XPF3,52688 GTQ
100 XPF7,05375 GTQ
250 XPF17,63438 GTQ
500 XPF35,26875 GTQ
1000 XPF70,53750 GTQ
2000 XPF141,07500 GTQ
5000 XPF352,68750 GTQ
10000 XPF705,37500 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / CFP Frangı
1 GTQ14,17690 XPF
5 GTQ70,88450 XPF
10 GTQ141,76900 XPF
20 GTQ283,53800 XPF
50 GTQ708,84500 XPF
100 GTQ1.417,69000 XPF
250 GTQ3.544,22500 XPF
500 GTQ7.088,45000 XPF
1000 GTQ14.176,90000 XPF
2000 GTQ28.353,80000 XPF
5000 GTQ70.884,50000 XPF
10000 GTQ141.769,00000 XPF