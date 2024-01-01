1 İsviçre frangından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile XPF → CAD çevirin

1,000₣ XPF = 0,01244C$ CAD

13:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → CAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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CAD
1 XPF → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01270,0128
Düşük0,01240,0124
Ortalama0,01260,0126
Değişim-1.18%-1.15%
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1 XPF → CAD istatistikleri

XPF → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0127, en düşük 0,0124 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0126 oldu. XPF → CAD kurundaki değişiklik -1.18 değerindeydi.

XPF → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0128, en düşük 0,0124 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0126 oldu. XPF → CAD kurundaki değişiklik -1.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXPF - CAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,33918,0350,94684,4230,7911,5381,402
1 SGD0,747113,4690,70663,0470,591,1481,047
1 ZAR0,0550,07410,0524,6810,0440,0850,078
1 EUR1,0571,41619,069189,2610,8361,6261,482

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Kanada Doları
1 XPF0,01244 CAD
5 XPF0,06220 CAD
10 XPF0,12439 CAD
20 XPF0,24879 CAD
50 XPF0,62197 CAD
100 XPF1,24394 CAD
250 XPF3,10985 CAD
500 XPF6,21970 CAD
1000 XPF12,43940 CAD
2000 XPF24,87880 CAD
5000 XPF62,19700 CAD
10000 XPF124,39400 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / CFP Frangı
1 CAD80,38950 XPF
5 CAD401,94750 XPF
10 CAD803,89500 XPF
20 CAD1.607,79000 XPF
50 CAD4.019,47500 XPF
100 CAD8.038,95000 XPF
250 CAD20.097,37500 XPF
500 CAD40.194,75000 XPF
1000 CAD80.389,50000 XPF
2000 CAD160.779,00000 XPF
5000 CAD401.947,50000 XPF
10000 CAD803.895,00000 XPF