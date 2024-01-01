50 CFA Frangı BCEAO'dan Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile XOF → TMT çevirin

1,000CFA XOF = 0,005636T TMT

12:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → TMT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TMT
1 XOF → TMTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00580,0060
Düşük0,00560,0056
Ortalama0,00570,0058
Değişim-2.81%-5.31%
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1 XOF → TMT istatistikleri

XOF → TMT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0058, en düşük 0,0056 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0057 oldu. XOF → TMT kurundaki değişiklik -2.81 değerindeydi.

XOF → TMT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0060, en düşük 0,0056 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0058 oldu. XOF → TMT kurundaki değişiklik -5.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - TMT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9471,549,991,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1961,94512,6191,6932.179,2
1 CAD0,7130,56510,6751,0987,1260,9561.230,58
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5521,4151.822,25

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Türkmenistan Manatı
1 XOF0,00564 TMT
5 XOF0,02818 TMT
10 XOF0,05636 TMT
20 XOF0,11272 TMT
50 XOF0,28180 TMT
100 XOF0,56361 TMT
250 XOF1,40902 TMT
500 XOF2,81803 TMT
1000 XOF5,63606 TMT
2000 XOF11,27212 TMT
5000 XOF28,18030 TMT
10000 XOF56,36060 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / CFA Frangı BCEAO
1 TMT177,42900 XOF
5 TMT887,14500 XOF
10 TMT1.774,29000 XOF
20 TMT3.548,58000 XOF
50 TMT8.871,45000 XOF
100 TMT17.742,90000 XOF
250 TMT44.357,25000 XOF
500 TMT88.714,50000 XOF
1000 TMT177.429,00000 XOF
2000 TMT354.858,00000 XOF
5000 TMT887.145,00000 XOF
10000 TMT1.774.290,00000 XOF