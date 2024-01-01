500 Türkmenistan manatından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile TMT → XOF çevirin

500 tmt
88.101 xof

1,000 TMT = 176,2 XOF

21:08 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9271,4651,6440,9717,732
1 GBP1,1711,244104,0441,7141,9241,13520,746
1 USD0,940,804183,611,3781,5460,91216,671
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Türkmenistan manatından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TMT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TMT → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türkmenistan manatı için en iyi döviz çiftleri

TMT → USD

TMT → EUR

TMT → GBP

TMT → INR

TMT → JPY

TMT → RUB

TMT → AUD

TMT → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / CFA Frangı BCEAO
1 TMT176,20200 XOF
5 TMT881,01000 XOF
10 TMT1.762,02000 XOF
20 TMT3.524,04000 XOF
50 TMT8.810,10000 XOF
100 TMT17.620,20000 XOF
250 TMT44.050,50000 XOF
500 TMT88.101,00000 XOF
1000 TMT176.202,00000 XOF
2000 TMT352.404,00000 XOF
5000 TMT881.010,00000 XOF
10000 TMT1.762.020,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Türkmenistan Manatı
1 XOF0,00568 TMT
5 XOF0,02838 TMT
10 XOF0,05675 TMT
20 XOF0,11351 TMT
50 XOF0,28377 TMT
100 XOF0,56753 TMT
250 XOF1,41883 TMT
500 XOF2,83765 TMT
1000 XOF5,67530 TMT
2000 XOF11,35060 TMT
5000 XOF28,37650 TMT
10000 XOF56,75300 TMT