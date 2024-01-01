CFA Frangı BCEAO'dan Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile XOF → PLN çevirin

1,000CFA XOF = 0,006606zł PLN

11:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → PLN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PLN
1 XOF → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00660,0066
Düşük0,00660,0065
Ortalama0,00660,0066
Değişim0.66%1.25%
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1 XOF → PLN istatistikleri

XOF → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0066, en düşük 0,0066 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0066 oldu. XOF → PLN kurundaki değişiklik 0.66 değerindeydi.

XOF → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0066, en düşük 0,0065 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0066 oldu. XOF → PLN kurundaki değişiklik 1.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - PLN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9471,549,9931,341.725,21
1 GBP1,26311,7711,1961,94612,6241,6932.179,46
1 CAD0,7130,56510,6751,0987,1260,9561.230,32
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5511,4151.821,56

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Polonya Zlotisi
1 XOF0,00661 PLN
5 XOF0,03303 PLN
10 XOF0,06606 PLN
20 XOF0,13212 PLN
50 XOF0,33030 PLN
100 XOF0,66061 PLN
250 XOF1,65152 PLN
500 XOF3,30305 PLN
1000 XOF6,60609 PLN
2000 XOF13,21218 PLN
5000 XOF33,03045 PLN
10000 XOF66,06090 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / CFA Frangı BCEAO
1 PLN151,37500 XOF
5 PLN756,87500 XOF
10 PLN1.513,75000 XOF
20 PLN3.027,50000 XOF
50 PLN7.568,75000 XOF
100 PLN15.137,50000 XOF
250 PLN37.843,75000 XOF
500 PLN75.687,50000 XOF
1000 PLN151.375,00000 XOF
2000 PLN302.750,00000 XOF
5000 PLN756.875,00000 XOF
10000 PLN1.513.750,00000 XOF