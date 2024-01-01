5.000 Polonya zlotisinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile PLN → XOF çevirin

1,000zł PLN = 152,0CFA XOF

15:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → XOF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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XOF
1 PLN → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek152,3780154,1730
Düşük150,3840150,3840
Ortalama151,2136152,4632
Değişim-0.25%-0.90%
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1 PLN → XOF istatistikleri

PLN → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 152,3780, en düşük 150,3840 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 151,2136 oldu. PLN → XOF kurundaki değişiklik -0.25 değerindeydi.

PLN → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 154,1730, en düşük 150,3840 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 152,4632 oldu. PLN → XOF kurundaki değişiklik -0.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - XOF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79184,410,8861.394,5611,0523,926
1 EUR1,05710,83689,2250,9361.474,1211,6825,291
1 GBP1,2641,1961106,6681,121.762,3113,96330,235
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5210,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / CFA Frangı BCEAO
1 PLN152,00300 XOF
5 PLN760,01500 XOF
10 PLN1.520,03000 XOF
20 PLN3.040,06000 XOF
50 PLN7.600,15000 XOF
100 PLN15.200,30000 XOF
250 PLN38.000,75000 XOF
500 PLN76.001,50000 XOF
1000 PLN152.003,00000 XOF
2000 PLN304.006,00000 XOF
5000 PLN760.015,00000 XOF
10000 PLN1.520.030,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Polonya Zlotisi
1 XOF0,00658 PLN
5 XOF0,03289 PLN
10 XOF0,06579 PLN
20 XOF0,13158 PLN
50 XOF0,32894 PLN
100 XOF0,65788 PLN
250 XOF1,64471 PLN
500 XOF3,28941 PLN
1000 XOF6,57882 PLN
2000 XOF13,15764 PLN
5000 XOF32,89410 PLN
10000 XOF65,78820 PLN