50 CFA Frangı BCEAO'dan Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile XOF → MYR çevirin

1,000CFA XOF = 0,007207RM MYR

11:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → MYR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MYR
1 XOF → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00730,0075
Düşük0,00710,0070
Ortalama0,00720,0072
Değişim1.13%-2.90%
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1 XOF → MYR istatistikleri

XOF → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0073, en düşük 0,0071 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0072 oldu. XOF → MYR kurundaki değişiklik 1.13 değerindeydi.

XOF → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0075, en düşük 0,0070 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0072 oldu. XOF → MYR kurundaki değişiklik -2.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - MYR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4020,9481,549,9961,341.725,21
1 GBP1,26311,771,1971,94512,6241,6932.178,85
1 CAD0,7130,56510,6761,0997,1310,9561.230,67
1 EUR1,0550,8361,47911,62510,5481,4141.820,53

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Malezya Ringiti
1 XOF0,00721 MYR
5 XOF0,03604 MYR
10 XOF0,07207 MYR
20 XOF0,14414 MYR
50 XOF0,36035 MYR
100 XOF0,72071 MYR
250 XOF1,80177 MYR
500 XOF3,60353 MYR
1000 XOF7,20706 MYR
2000 XOF14,41412 MYR
5000 XOF36,03530 MYR
10000 XOF72,07060 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / CFA Frangı BCEAO
1 MYR138,75300 XOF
5 MYR693,76500 XOF
10 MYR1.387,53000 XOF
20 MYR2.775,06000 XOF
50 MYR6.937,65000 XOF
100 MYR13.875,30000 XOF
250 MYR34.688,25000 XOF
500 MYR69.376,50000 XOF
1000 MYR138.753,00000 XOF
2000 MYR277.506,00000 XOF
5000 MYR693.765,00000 XOF
10000 MYR1.387.530,00000 XOF