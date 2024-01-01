bin CFA Frangı BCEAO'dan Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile XOF → JOD çevirin

1,000CFA XOF = 0,001143JD JOD

10:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → JOD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JOD
1 XOF → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00120,0012
Düşük0,00110,0011
Ortalama0,00120,0012
Değişim-2.70%-5.20%
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1 XOF → JOD istatistikleri

XOF → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0012, en düşük 0,0011 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0012 oldu. XOF → JOD kurundaki değişiklik -2.70 değerindeydi.

XOF → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0012, en düşük 0,0011 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0012 oldu. XOF → JOD kurundaki değişiklik -5.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - JOD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,5399,9941,341.725,21
1 GBP1,26411,7711,1961,94412,6281,6932.179,89
1 CAD0,7130,56510,6751,0987,1280,9551.230,58
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5581,4151.822,6

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Ürdün Dinarı
1 XOF0,00114 JOD
5 XOF0,00571 JOD
10 XOF0,01143 JOD
20 XOF0,02285 JOD
50 XOF0,05714 JOD
100 XOF0,11427 JOD
250 XOF0,28568 JOD
500 XOF0,57137 JOD
1000 XOF1,14274 JOD
2000 XOF2,28548 JOD
5000 XOF5,71370 JOD
10000 XOF11,42740 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / CFA Frangı BCEAO
1 JOD875,08800 XOF
5 JOD4.375,44000 XOF
10 JOD8.750,88000 XOF
20 JOD17.501,76000 XOF
50 JOD43.754,40000 XOF
100 JOD87.508,80000 XOF
250 JOD218.772,00000 XOF
500 JOD437.544,00000 XOF
1000 JOD875.088,00000 XOF
2000 JOD1.750.176,00000 XOF
5000 JOD4.375.440,00000 XOF
10000 JOD8.750.880,00000 XOF