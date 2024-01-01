CFA Frangı BCEAO'dan Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile XOF → ALL çevirin

1,000CFA XOF = 0,1496Lek ALL

09:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → ALL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ALL
1 XOF → ALLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,15060,1530
Düşük0,14950,1495
Ortalama0,14990,1509
Değişim-0.65%-1.48%
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1 XOF → ALL istatistikleri

XOF → ALL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1506, en düşük 0,1495 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1499 oldu. XOF → ALL kurundaki değişiklik -0.65 değerindeydi.

XOF → ALL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1530, en düşük 0,1495 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1509 oldu. XOF → ALL kurundaki değişiklik -1.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - ALL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,791,4020,9461,5389,9961,3391.720,28
1 GBP1,26611,7741,1971,94612,6521,6952.177,27
1 CAD0,7130,56410,6751,0977,1310,9551.227,15
1 EUR1,0570,8351,48211,62610,571,4161.819,11

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Arnavutluk Leki
1 XOF0,14962 ALL
5 XOF0,74809 ALL
10 XOF1,49618 ALL
20 XOF2,99236 ALL
50 XOF7,48090 ALL
100 XOF14,96180 ALL
250 XOF37,40450 ALL
500 XOF74,80900 ALL
1000 XOF149,61800 ALL
2000 XOF299,23600 ALL
5000 XOF748,09000 ALL
10000 XOF1.496,18000 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / CFA Frangı BCEAO
1 ALL6,68370 XOF
5 ALL33,41850 XOF
10 ALL66,83700 XOF
20 ALL133,67400 XOF
50 ALL334,18500 XOF
100 ALL668,37000 XOF
250 ALL1.670,92500 XOF
500 ALL3.341,85000 XOF
1000 ALL6.683,70000 XOF
2000 ALL13.367,40000 XOF
5000 ALL33.418,50000 XOF
10000 ALL66.837,00000 XOF