500 CFA Frangı BCEAO'dan Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile XOF → AED çevirin

1,000CFA XOF = 0,005921د.إ AED

09:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XOF → AED çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

AED
1 XOF → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00610,0063
Düşük0,00590,0059
Ortalama0,00600,0061
Değişim-2.72%-5.21%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XOF → AED istatistikleri

XOF → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0061, en düşük 0,0059 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0060 oldu. XOF → AED kurundaki değişiklik -2.72 değerindeydi.

XOF → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0063, en düşük 0,0059 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0061 oldu. XOF → AED kurundaki değişiklik -5.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - AED tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,791,4020,9461,5389,9971,3391.720,28
1 GBP1,26611,7751,1971,94712,6521,6952.177,27
1 CAD0,7130,56410,6751,0977,130,9551.226,97
1 EUR1,0570,8351,48211,62610,571,4161.818,94

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

CFA Frangı BCEAO'dan Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

XOF → GBP

XOF → CAD

XOF → EUR

XOF → AUD

XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 XOF0,00592 AED
5 XOF0,02960 AED
10 XOF0,05921 AED
20 XOF0,11841 AED
50 XOF0,29603 AED
100 XOF0,59206 AED
250 XOF1,48014 AED
500 XOF2,96028 AED
1000 XOF5,92055 AED
2000 XOF11,84110 AED
5000 XOF29,60275 AED
10000 XOF59,20550 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / CFA Frangı BCEAO
1 AED168,90300 XOF
5 AED844,51500 XOF
10 AED1.689,03000 XOF
20 AED3.378,06000 XOF
50 AED8.445,15000 XOF
100 AED16.890,30000 XOF
250 AED42.225,75000 XOF
500 AED84.451,50000 XOF
1000 AED168.903,00000 XOF
2000 AED337.806,00000 XOF
5000 AED844.515,00000 XOF
10000 AED1.689.030,00000 XOF