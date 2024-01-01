100 Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile AED → XOF çevirin

100 aed
16.786 xof

1,000 AED = 167,9 XOF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

BAE dirhemi için en iyi döviz çiftleri

AED → USD

AED → INR

AED → PKR

AED → EUR

AED → GBP

AED → PHP

AED → CAD

AED → MXN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / CFA Frangı BCEAO
1 AED167,85700 XOF
5 AED839,28500 XOF
10 AED1.678,57000 XOF
20 AED3.357,14000 XOF
50 AED8.392,85000 XOF
100 AED16.785,70000 XOF
250 AED41.964,25000 XOF
500 AED83.928,50000 XOF
1000 AED167.857,00000 XOF
2000 AED335.714,00000 XOF
5000 AED839.285,00000 XOF
10000 AED1.678.570,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 XOF0,00596 AED
5 XOF0,02979 AED
10 XOF0,05957 AED
20 XOF0,11915 AED
50 XOF0,29787 AED
100 XOF0,59574 AED
250 XOF1,48936 AED
500 XOF2,97872 AED
1000 XOF5,95744 AED
2000 XOF11,91488 AED
5000 XOF29,78720 AED
10000 XOF59,57440 AED