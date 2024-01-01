20 Doğu Karayip dolarından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile XCD → KZT çevirin

1,000$ XCD = 184,3₸ KZT

08:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → KZT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KZT
1 XCD → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek184,3240184,3240
Düşük178,6590176,8150
Ortalama181,6139179,5618
Değişim3.09%4.02%
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1 XCD → KZT istatistikleri

XCD → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 184,3240, en düşük 178,6590 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 181,6139 oldu. XCD → KZT kurundaki değişiklik 3.09 değerindeydi.

XCD → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 184,3240, en düşük 176,8150 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 179,5618 oldu. XCD → KZT kurundaki değişiklik 4.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - KZT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9731,5360,7891,40284,4081,340,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6960,0750,053
1 AUD0,65111,70510,5140,91354,970,8720,615
1 GBP1,26722,7781,94611,776106,9741,6981,198

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Kazakistan Tengesi
1 XCD184,32400 KZT
5 XCD921,62000 KZT
10 XCD1.843,24000 KZT
20 XCD3.686,48000 KZT
50 XCD9.216,20000 KZT
100 XCD18.432,40000 KZT
250 XCD46.081,00000 KZT
500 XCD92.162,00000 KZT
1000 XCD184.324,00000 KZT
2000 XCD368.648,00000 KZT
5000 XCD921.620,00000 KZT
10000 XCD1.843.240,00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Doğu Karayip Doları
1 KZT0,00543 XCD
5 KZT0,02713 XCD
10 KZT0,05425 XCD
20 KZT0,10850 XCD
50 KZT0,27126 XCD
100 KZT0,54252 XCD
250 KZT1,35631 XCD
500 KZT2,71262 XCD
1000 KZT5,42523 XCD
2000 KZT10,85046 XCD
5000 KZT27,12615 XCD
10000 KZT54,25230 XCD