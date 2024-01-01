20 Kazakistan tengesinden Doğu Karayip dolarına

Reel döviz kuru ile KZT → XCD çevirin

1.000₸ KZT = 0.005436$ XCD

00:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → XCD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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XCD
1 KZT → XCDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.00560.0057
Düşük0.00540.0054
Ortalama0.00550.0056
Değişim-2.81%-4.19%
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1 KZT → XCD istatistikleri

KZT → XCD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.0056, en düşük 0.0054 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.0055 oldu. KZT → XCD kurundaki değişiklik -2.81 değerindeydi.

KZT → XCD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.0057, en düşük 0.0054 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.0056 oldu. KZT → XCD kurundaki değişiklik -4.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - XCD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.407451.3412518.13720.948550.7914211.704881.54548
1 CAD0.71050510.95296512.88660.6739430.5623081.211331.09807
1 SGD0.7455731.04936113.52260.7072070.5900621.271121.15227
1 ZAR0.05513550.07760020.073950210.05229810.04363520.09399930.0852103

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Doğu Karayip dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XCD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → XCD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Doğu Karayip Doları
1 KZT0.00544 XCD
5 KZT0.02718 XCD
10 KZT0.05436 XCD
20 KZT0.10872 XCD
50 KZT0.27181 XCD
100 KZT0.54361 XCD
250 KZT1.35902 XCD
500 KZT2.71805 XCD
1000 KZT5.43610 XCD
2000 KZT10.87220 XCD
5000 KZT27.18050 XCD
10000 KZT54.36100 XCD
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Kazakistan Tengesi
1 XCD183.95600 KZT
5 XCD919.78000 KZT
10 XCD1839.56000 KZT
20 XCD3679.12000 KZT
50 XCD9197.80000 KZT
100 XCD18395.60000 KZT
250 XCD45989.00000 KZT
500 XCD91978.00000 KZT
1000 XCD183956.00000 KZT
2000 XCD367912.00000 KZT
5000 XCD919780.00000 KZT
10000 XCD1839560.00000 KZT