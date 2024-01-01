250 Doğu Karayip dolarından Çek korunasına

Reel döviz kuru ile XCD → CZK çevirin

1,000$ XCD = 8,852Kč CZK

07:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → CZK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CZK
1 XCD → CZKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,89648,8964
Düşük8,57838,2880
Ortalama8,71848,5219
Değişim2.89%6.34%
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1 XCD → CZK istatistikleri

XCD → CZK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,8964, en düşük 8,5783 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,7184 oldu. XCD → CZK kurundaki değişiklik 2.89 değerindeydi.

XCD → CZK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,8964, en düşük 8,2880 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,5219 oldu. XCD → CZK kurundaki değişiklik 6.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - CZK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,981,5360,7891,40284,4081,340,945
1 ZAR0,05610,0850,0440,0784,6950,0750,053
1 AUD0,65111,70610,5140,91354,9540,8720,615
1 GBP1,26722,7851,94611,777106,9651,6981,198

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

XCD → USD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 XCD8,85167 CZK
5 XCD44,25835 CZK
10 XCD88,51670 CZK
20 XCD177,03340 CZK
50 XCD442,58350 CZK
100 XCD885,16700 CZK
250 XCD2.212,91750 CZK
500 XCD4.425,83500 CZK
1000 XCD8.851,67000 CZK
2000 XCD17.703,34000 CZK
5000 XCD44.258,35000 CZK
10000 XCD88.516,70000 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Doğu Karayip Doları
1 CZK0,11297 XCD
5 CZK0,56487 XCD
10 CZK1,12973 XCD
20 CZK2,25946 XCD
50 CZK5,64865 XCD
100 CZK11,29730 XCD
250 CZK28,24325 XCD
500 CZK56,48650 XCD
1000 CZK112,97300 XCD
2000 CZK225,94600 XCD
5000 CZK564,86500 XCD
10000 CZK1.129,73000 XCD