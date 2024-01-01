50 Doğu Karayip dolarından Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile XCD → BDT çevirin

1,000$ XCD = 44,26Tk BDT

06:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XCD → BDT çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

BDT
1 XCD → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek44,283744,2837
Düşük44,246744,0952
Ortalama44,264844,2360
Değişim0.03%0.30%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XCD → BDT istatistikleri

XCD → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 44,2837, en düşük 44,2467 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 44,2648 oldu. XCD → BDT kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

XCD → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 44,2837, en düşük 44,0952 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 44,2360 oldu. XCD → BDT kurundaki değişiklik 0.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - BDT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9561,5360,7891,40284,4091,3390,945
1 ZAR0,05610,0860,0440,0784,7010,0750,053
1 AUD0,65111,69210,5140,91354,9630,8720,615
1 GBP1,26722,7551,94611,777106,9671,6971,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Doğu Karayip dolarından Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

XCD → USD

XCD → ZAR

XCD → AUD

XCD → GBP

XCD → CAD

XCD → INR

XCD → SGD

XCD → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Bangladeş Takası
1 XCD44,25930 BDT
5 XCD221,29650 BDT
10 XCD442,59300 BDT
20 XCD885,18600 BDT
50 XCD2.212,96500 BDT
100 XCD4.425,93000 BDT
250 XCD11.064,82500 BDT
500 XCD22.129,65000 BDT
1000 XCD44.259,30000 BDT
2000 XCD88.518,60000 BDT
5000 XCD221.296,50000 BDT
10000 XCD442.593,00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Doğu Karayip Doları
1 BDT0,02259 XCD
5 BDT0,11297 XCD
10 BDT0,22594 XCD
20 BDT0,45188 XCD
50 BDT1,12971 XCD
100 BDT2,25941 XCD
250 BDT5,64852 XCD
500 BDT11,29705 XCD
1000 BDT22,59410 XCD
2000 BDT45,18820 XCD
5000 BDT112,97050 XCD
10000 BDT225,94100 XCD