5 Doğu Karayip dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine
Reel döviz kuru ile XCD → AED çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
XCD → AED çevrim grafiği
1 XCD = 1,36033 AED
0
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
|1 XCD → AED
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|1,3604
|1,3604
|Düşük
|1,3603
|1,3603
|Ortalama
|1,3604
|1,3604
|Değişim
|-0.00%
|0.00%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 XCD → AED istatistikleri
XCD → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3604, en düşük 1,3603 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3604 oldu. XCD → AED kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.
XCD → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3604, en düşük 1,3603 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3604 oldu. XCD → AED kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Doğu Karayip dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|1 XCD
|1,36033 AED
|5 XCD
|6,80165 AED
|10 XCD
|13,60330 AED
|20 XCD
|27,20660 AED
|50 XCD
|68,01650 AED
|100 XCD
|136,03300 AED
|250 XCD
|340,08250 AED
|500 XCD
|680,16500 AED
|1000 XCD
|1.360,33000 AED
|2000 XCD
|2.720,66000 AED
|5000 XCD
|6.801,65000 AED
|10000 XCD
|13.603,30000 AED
|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Doğu Karayip Doları
|1 AED
|0,73511 XCD
|5 AED
|3,67557 XCD
|10 AED
|7,35114 XCD
|20 AED
|14,70228 XCD
|50 AED
|36,75570 XCD
|100 AED
|73,51140 XCD
|250 AED
|183,77850 XCD
|500 AED
|367,55700 XCD
|1000 AED
|735,11400 XCD
|2000 AED
|1.470,22800 XCD
|5000 AED
|3.675,57000 XCD
|10000 AED
|7.351,14000 XCD