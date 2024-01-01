250 Doğu Karayip dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile XCD → AED çevirin

1,000$ XCD = 1,360د.إ AED

06:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XCD → AED çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AED
1 XCD → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,36041,3604
Düşük1,36031,3603
Ortalama1,36041,3604
Değişim-0.00%0.00%
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1 XCD → AED istatistikleri

XCD → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3604, en düşük 1,3603 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3604 oldu. XCD → AED kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.

XCD → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3604, en düşük 1,3603 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3604 oldu. XCD → AED kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXCD - AED tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDGBPCADINRSGDEUR
1 USD117,9371,5350,7891,40284,4031,3380,944
1 ZAR0,05610,0860,0440,0784,7060,0750,053
1 AUD0,65211,68710,5140,91354,9920,8720,615
1 GBP1,26822,7391,94611,777107,0011,6971,197

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Doğu Karayip dolarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Doğu Karayip doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Doğu Karayip Doları / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 XCD1,36033 AED
5 XCD6,80165 AED
10 XCD13,60330 AED
20 XCD27,20660 AED
50 XCD68,01650 AED
100 XCD136,03300 AED
250 XCD340,08250 AED
500 XCD680,16500 AED
1000 XCD1.360,33000 AED
2000 XCD2.720,66000 AED
5000 XCD6.801,65000 AED
10000 XCD13.603,30000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Doğu Karayip Doları
1 AED0,73511 XCD
5 AED3,67557 XCD
10 AED7,35114 XCD
20 AED14,70228 XCD
50 AED36,75570 XCD
100 AED73,51140 XCD
250 AED183,77850 XCD
500 AED367,55700 XCD
1000 AED735,11400 XCD
2000 AED1.470,22800 XCD
5000 AED3.675,57000 XCD
10000 AED7.351,14000 XCD