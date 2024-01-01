CFA Frangı BEAC'den Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile XAF → MUR çevirin

1.000 xaf
74,96 mur

1.00000 XAF = 0.07496 MUR

02:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551151.076289.33271.451091.653150.94801518.3578
1 GBP1.1694311.25855104.4691.696971.933261.1086421.4683
1 USD0.92920.794565183.00751.348351.53610.8808517.058
1 INR0.01119410.009572210.012047110.01624370.01850550.01061170.2055

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CFA Frangı BEAC'den Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XAF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XAF → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BEAC için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Mauritius Rupisi
1 XAF0.07496 MUR
5 XAF0.37478 MUR
10 XAF0.74955 MUR
20 XAF1.49911 MUR
50 XAF3.74777 MUR
100 XAF7.49555 MUR
250 XAF18.73888 MUR
500 XAF37.47775 MUR
1000 XAF74.95550 MUR
2000 XAF149.91100 MUR
5000 XAF374.77750 MUR
10000 XAF749.55500 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / CFA Frangı BCEAO
1 MUR13.34130 XAF
5 MUR66.70650 XAF
10 MUR133.41300 XAF
20 MUR266.82600 XAF
50 MUR667.06500 XAF
100 MUR1334.13000 XAF
250 MUR3335.32500 XAF
500 MUR6670.65000 XAF
1000 MUR13341.30000 XAF
2000 MUR26682.60000 XAF
5000 MUR66706.50000 XAF
10000 MUR133413.00000 XAF