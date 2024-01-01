CFA Frangı BEAC'den Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile XAF → LBP çevirin

1.000 xaf
24.645,10 lbp

1.00000 XAF = 24.64510 LBP

02:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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 USDZARCADEURGBPSGDAUDINR
1 USD118.97481.34830.92910.7945021.346651.5358683.0052
1 ZAR0.052701610.07105740.04896540.04187140.07097040.08094224.3745
1 CAD0.74167514.073110.6890970.5892620.9987761.1391161.5629
1 EUR1.076320.42261.4511810.8551251.44941.6530589.3385

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CFA Frangı BEAC'den Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XAF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XAF → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BEAC için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Lübnan Lirası
1 XAF24.64510 LBP
5 XAF123.22550 LBP
10 XAF246.45100 LBP
20 XAF492.90200 LBP
50 XAF1232.25500 LBP
100 XAF2464.51000 LBP
250 XAF6161.27500 LBP
500 XAF12322.55000 LBP
1000 XAF24645.10000 LBP
2000 XAF49290.20000 LBP
5000 XAF123225.50000 LBP
10000 XAF246451.00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / CFA Frangı BCEAO
1 LBP0.04058 XAF
5 LBP0.20288 XAF
10 LBP0.40576 XAF
20 LBP0.81152 XAF
50 LBP2.02880 XAF
100 LBP4.05761 XAF
250 LBP10.14402 XAF
500 LBP20.28805 XAF
1000 LBP40.57610 XAF
2000 LBP81.15220 XAF
5000 LBP202.88050 XAF
10000 LBP405.76100 XAF