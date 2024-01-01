CFA Frangı BEAC'den Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile XAF → JOD çevirin

1.000 xaf
1,164 jod

1.00000 XAF = 0.00116 JOD

02:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550951.0763589.34261.451081.652870.9480118.3589
1 GBP1.1694611.25875104.4831.696981.932971.1086621.47
1 USD0.929050.794439183.00521.348151.535630.8807517.0566
1 INR0.01119290.009570950.012047410.01624180.01850040.01061080.205488

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CFA Frangı BEAC'den Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XAF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XAF → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BEAC için en iyi döviz çiftleri

XAF → USD

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XAF → EUR

XAF → GBP

XAF → SGD

XAF → AUD

XAF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Ürdün Dinarı
1 XAF0.00116 JOD
5 XAF0.00582 JOD
10 XAF0.01164 JOD
20 XAF0.02327 JOD
50 XAF0.05818 JOD
100 XAF0.11636 JOD
250 XAF0.29089 JOD
500 XAF0.58178 JOD
1000 XAF1.16356 JOD
2000 XAF2.32712 JOD
5000 XAF5.81780 JOD
10000 XAF11.63560 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / CFA Frangı BCEAO
1 JOD859.43000 XAF
5 JOD4297.15000 XAF
10 JOD8594.30000 XAF
20 JOD17188.60000 XAF
50 JOD42971.50000 XAF
100 JOD85943.00000 XAF
250 JOD214857.50000 XAF
500 JOD429715.00000 XAF
1000 JOD859430.00000 XAF
2000 JOD1718860.00000 XAF
5000 JOD4297150.00000 XAF
10000 JOD8594300.00000 XAF