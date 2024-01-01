10 Samoa talasından Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile WST → VUV çevirin

1,000WS$ WST = 44,10VT VUV

06:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → VUV çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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VUV
1 WST → VUVSon 30 günSon 90 gün
Yüksek45,099045,0990
Düşük43,602943,6029
Ortalama44,437544,2087
Değişim0.36%0.67%
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1 WST → VUV istatistikleri

WST → VUV kurunun performansı son 30 günde en yüksek 45,0990, en düşük 43,6029 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 44,4375 oldu. WST → VUV kurundaki değişiklik 0.36 değerindeydi.

WST → VUV kurunun performansı son 90 günde en yüksek 45,0990, en düşük 43,6029 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 44,2087 oldu. WST → VUV kurundaki değişiklik 0.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - VUV tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9441,53517,9421,4020,78984,4051,338
1 EUR1,05911,62619,0051,4850,83689,4061,418
1 AUD0,6510,615111,6890,9130,51454,9860,872
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7040,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Vanuatu Vatusu
1 WST44,10430 VUV
5 WST220,52150 VUV
10 WST441,04300 VUV
20 WST882,08600 VUV
50 WST2.205,21500 VUV
100 WST4.410,43000 VUV
250 WST11.026,07500 VUV
500 WST22.052,15000 VUV
1000 WST44.104,30000 VUV
2000 WST88.208,60000 VUV
5000 WST220.521,50000 VUV
10000 WST441.043,00000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Samoa Talası
1 VUV0,02267 WST
5 VUV0,11337 WST
10 VUV0,22674 WST
20 VUV0,45347 WST
50 VUV1,13368 WST
100 VUV2,26735 WST
250 VUV5,66838 WST
500 VUV11,33675 WST
1000 VUV22,67350 WST
2000 VUV45,34700 WST
5000 VUV113,36750 WST
10000 VUV226,73500 WST