Samoa talasından Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile WST → SHP çevirin

1.000 wst
291,19 shp

1.00000 WST = 0.29119 SHP

01:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855191.076589.35041.450851.652720.94790518.3593
1 GBP1.1693311.2588104.4811.696551.93261.1084121.4683
1 USD0.928950.794407183.00081.347751.535270.8805517.0546
1 INR0.01119190.009571080.012048110.01623780.01849710.01060890.205475

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Samoa talasından Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Saint Helena Poundu
1 WST0.29119 SHP
5 WST1.45595 SHP
10 WST2.91190 SHP
20 WST5.82380 SHP
50 WST14.55950 SHP
100 WST29.11900 SHP
250 WST72.79750 SHP
500 WST145.59500 SHP
1000 WST291.19000 SHP
2000 WST582.38000 SHP
5000 WST1455.95000 SHP
10000 WST2911.90000 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Samoa Talası
1 SHP3.43418 WST
5 SHP17.17090 WST
10 SHP34.34180 WST
20 SHP68.68360 WST
50 SHP171.70900 WST
100 SHP343.41800 WST
250 SHP858.54500 WST
500 SHP1717.09000 WST
1000 SHP3434.18000 WST
2000 SHP6868.36000 WST
5000 SHP17170.90000 WST
10000 SHP34341.80000 WST