5 Samoa talasından Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile WST → SHP çevirin

1,000WS$ WST = 0,2846£ SHP

06:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → SHP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SHP
1 WST → SHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,29130,2913
Düşük0,27990,2768
Ortalama0,28450,2822
Değişim1.52%1.35%
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1 WST → SHP istatistikleri

WST → SHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2913, en düşük 0,2799 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2845 oldu. WST → SHP kurundaki değişiklik 1.52 değerindeydi.

WST → SHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2913, en düşük 0,2768 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2822 oldu. WST → SHP kurundaki değişiklik 1.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - SHP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53617,9721,4020,78984,4041,339
1 EUR1,05911,62619,0241,4840,83589,3461,418
1 AUD0,6510,615111,70,9130,51454,9470,872
1 ZAR0,0560,0530,08510,0780,0444,6970,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Saint Helena Poundu
1 WST0,28456 SHP
5 WST1,42280 SHP
10 WST2,84559 SHP
20 WST5,69118 SHP
50 WST14,22795 SHP
100 WST28,45590 SHP
250 WST71,13975 SHP
500 WST142,27950 SHP
1000 WST284,55900 SHP
2000 WST569,11800 SHP
5000 WST1.422,79500 SHP
10000 WST2.845,59000 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Samoa Talası
1 SHP3,51421 WST
5 SHP17,57105 WST
10 SHP35,14210 WST
20 SHP70,28420 WST
50 SHP175,71050 WST
100 SHP351,42100 WST
250 SHP878,55250 WST
500 SHP1.757,10500 WST
1000 SHP3.514,21000 WST
2000 SHP7.028,42000 WST
5000 SHP17.571,05000 WST
10000 SHP35.142,10000 WST