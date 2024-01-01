10 Samoa talasından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile WST → PKR çevirin

1,000WS$ WST = 101,5₨ PKR

05:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → PKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PKR
1 WST → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek103,0920103,7000
Düşük100,3540100,3540
Ortalama101,9424102,6871
Değişim-0.16%-1.12%
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1 WST → PKR istatistikleri

WST → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 103,0920, en düşük 100,3540 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 101,9424 oldu. WST → PKR kurundaki değişiklik -0.16 değerindeydi.

WST → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 103,7000, en düşük 100,3540 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 102,6871 oldu. WST → PKR kurundaki değişiklik -1.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - PKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9511,4020,78984,4061,339
1 EUR1,05811,62618,9991,4840,83589,3311,417
1 AUD0,6510,615111,6810,9120,51454,9230,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,7020,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Pakistan Rupisi
1 WST101,52100 PKR
5 WST507,60500 PKR
10 WST1.015,21000 PKR
20 WST2.030,42000 PKR
50 WST5.076,05000 PKR
100 WST10.152,10000 PKR
250 WST25.380,25000 PKR
500 WST50.760,50000 PKR
1000 WST101.521,00000 PKR
2000 WST203.042,00000 PKR
5000 WST507.605,00000 PKR
10000 WST1.015.210,00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Samoa Talası
1 PKR0,00985 WST
5 PKR0,04925 WST
10 PKR0,09850 WST
20 PKR0,19700 WST
50 PKR0,49251 WST
100 PKR0,98502 WST
250 PKR2,46254 WST
500 PKR4,92508 WST
1000 PKR9,85016 WST
2000 PKR19,70032 WST
5000 PKR49,25080 WST
10000 PKR98,50160 WST