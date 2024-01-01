Samoa talasından Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile WST → PEN çevirin

1.000 wst
1.412,23 pen

1.00000 WST = 1.41223 PEN

01:54 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10.9291.5352718.97361.347750.79443983.00341.34645
1 EUR1.0764511.6526420.42411.450790.85519589.3491.44939
1 AUD0.651350.605091112.35850.8778570.51745854.06430.87701
1 ZAR0.05270490.04896170.080916310.07103290.04187084.374680.0709644

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Samoa talasından Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Peru Nuevo Solü
1 WST1.41223 PEN
5 WST7.06115 PEN
10 WST14.12230 PEN
20 WST28.24460 PEN
50 WST70.61150 PEN
100 WST141.22300 PEN
250 WST353.05750 PEN
500 WST706.11500 PEN
1000 WST1412.23000 PEN
2000 WST2824.46000 PEN
5000 WST7061.15000 PEN
10000 WST14122.30000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Samoa Talası
1 PEN0.70810 WST
5 PEN3.54051 WST
10 PEN7.08102 WST
20 PEN14.16204 WST
50 PEN35.40510 WST
100 PEN70.81020 WST
250 PEN177.02550 WST
500 PEN354.05100 WST
1000 PEN708.10200 WST
2000 PEN1416.20400 WST
5000 PEN3540.51000 WST
10000 PEN7081.02000 WST