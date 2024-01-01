1 Samoa talasından Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile WST → PEN çevirin

1,000WS$ WST = 1,387S/. PEN

05:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → PEN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PEN
1 WST → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,39801,4118
Düşük1,36461,3646
Ortalama1,38461,3886
Değişim0.91%0.76%
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1 WST → PEN istatistikleri

WST → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3980, en düşük 1,3646 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3846 oldu. WST → PEN kurundaki değişiklik 0.91 değerindeydi.

WST → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,4118, en düşük 1,3646 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3886 oldu. WST → PEN kurundaki değişiklik 0.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - PEN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53717,9651,4020,78984,4091,339
1 EUR1,05811,62719,0141,4840,83589,3341,418
1 AUD0,650,615111,6860,9120,51354,9040,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6980,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Peru Nuevo Solü
1 WST1,38665 PEN
5 WST6,93325 PEN
10 WST13,86650 PEN
20 WST27,73300 PEN
50 WST69,33250 PEN
100 WST138,66500 PEN
250 WST346,66250 PEN
500 WST693,32500 PEN
1000 WST1.386,65000 PEN
2000 WST2.773,30000 PEN
5000 WST6.933,25000 PEN
10000 WST13.866,50000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Samoa Talası
1 PEN0,72116 WST
5 PEN3,60581 WST
10 PEN7,21161 WST
20 PEN14,42322 WST
50 PEN36,05805 WST
100 PEN72,11610 WST
250 PEN180,29025 WST
500 PEN360,58050 WST
1000 PEN721,16100 WST
2000 PEN1.442,32200 WST
5000 PEN3.605,80500 WST
10000 PEN7.211,61000 WST