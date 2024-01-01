250 Samoa talasından Panama balboasına

Reel döviz kuru ile WST → PAB çevirin

1,000WS$ WST = 0,3653B/. PAB

05:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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WST → PAB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PAB
1 WST → PABSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,37090,3730
Düşük0,36110,3611
Ortalama0,36670,3690
Değişim-0.16%-0.63%
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1 WST → PAB istatistikleri

WST → PAB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3709, en düşük 0,3611 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3667 oldu. WST → PAB kurundaki değişiklik -0.16 değerindeydi.

WST → PAB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3730, en düşük 0,3611 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3690 oldu. WST → PAB kurundaki değişiklik -0.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiWST - PAB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURAUDZARCADGBPINRSGD
1 USD10,9451,53817,9661,4020,78984,4051,34
1 EUR1,05811,62819,0161,4840,83689,3391,418
1 AUD0,650,614111,6840,9120,51354,8930,871
1 ZAR0,0560,0530,08610,0780,0444,6980,075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Samoa talasından Panama balboasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PAB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → PAB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

WST → EUR

WST → AUD

WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Panama Balboası
1 WST0,36525 PAB
5 WST1,82625 PAB
10 WST3,65250 PAB
20 WST7,30500 PAB
50 WST18,26250 PAB
100 WST36,52500 PAB
250 WST91,31250 PAB
500 WST182,62500 PAB
1000 WST365,25000 PAB
2000 WST730,50000 PAB
5000 WST1.826,25000 PAB
10000 WST3.652,50000 PAB
Çevrim kurları Panama Balboası / Samoa Talası
1 PAB2,73785 WST
5 PAB13,68925 WST
10 PAB27,37850 WST
20 PAB54,75700 WST
50 PAB136,89250 WST
100 PAB273,78500 WST
250 PAB684,46250 WST
500 PAB1.368,92500 WST
1000 PAB2.737,85000 WST
2000 PAB5.475,70000 WST
5000 PAB13.689,25000 WST
10000 PAB27.378,50000 WST